北韓射飛彈落在日專屬海域 日嚴正抗議

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日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉表示，今天上午7時34分（台灣時間6時34分），有4枚彈道飛彈從北韓西岸射出，其中3枚落在日本專屬海域，日本政府為此提出嚴正抗議。

菅義偉上午在例行記者會上表示，絕對無法容許北韓發射彈道飛彈，日本政府已透過外交管道提出嚴正抗議。

日本政府首相官邸（行政中心）危機管理中心設立的「北韓情勢官邸對策室」已在蒐集、分析相關情資，相關省廳（部會）也開會研議因應之道。

菅義偉表示，研判這次北韓發射的飛彈是落在日本的專屬經濟區（EEZ）海域內，對日本的安全保障是重大威脅。基於確保飛機、船舶安全的觀點，這也是極有問題的行為，明顯違反聯合國安理會的決議。

日本首相安倍晉三在接獲相關報告後，做出3點指示，包括，1.全力蒐集並分析資訊，提供人民迅速、正確的資訊。2.徹底確認飛機、船舶的安全。3.採取萬全的措施以防不測。

安倍並表示，已對北韓提出嚴正抗議。這次的彈道飛彈發射顯示北韓已有新型飛彈，這是新的威脅。1060306

(中央社)