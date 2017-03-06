警政署：警方偵辦違法失序 絕不寬縱
內政部警政署今天表示，尊重民眾言論表達自由，但若有暴力行為，警方除即時制止防處，並將依現場蒐得相關事證依法究辦，絕不寬貸，貫徹公權力；警方偵辦違法失序，絕不寬縱。
民主進步黨籍立法委員施義芳等人上午在立法院舉行記者會表示，總統蔡英文宣示反毒及掃毒決心，但警政署過去1年執行績效實在太差；國內詐騙集團猖獗，讓台灣成為國際笑點。
他說，警政署規劃和執行檢討能力不足，顯示警政署長陳國恩還停留在舊政府思維，讓新政府受責難，「署長是累了，建議他應該休息一下，不要再拖垮執政團隊。」
民進黨籍立委羅致政說，黑幫介入民運人士到台灣活動，背後有嚴重政治動機和目的，如果警政署不能硬起來，台灣最賴以維繫的民主自由和人權將遭很大挑戰。
警政署發布新聞稿表示，基於尊重人權基本價值，警察保障集會遊行順利進行立場不變，如果發現不法團體介入，警察機關絕不容忍。
警政署說，向來尊重民眾言論表達自由，警察執法都會公平合理考量人民集會權利，依法行政、嚴正執法，兼顧公共利益均衡維護，以服務及柔性方式處理，也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性方式表達意見與訴求。1060306
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。