警政署：警方偵辦違法失序 絕不寬縱

內政部警政署今天表示，尊重民眾言論表達自由，但若有暴力行為，警方除即時制止防處，並將依現場蒐得相關事證依法究辦，絕不寬貸，貫徹公權力；警方偵辦違法失序，絕不寬縱。

民主進步黨籍立法委員施義芳等人上午在立法院舉行記者會表示，總統蔡英文宣示反毒及掃毒決心，但警政署過去1年執行績效實在太差；國內詐騙集團猖獗，讓台灣成為國際笑點。

他說，警政署規劃和執行檢討能力不足，顯示警政署長陳國恩還停留在舊政府思維，讓新政府受責難，「署長是累了，建議他應該休息一下，不要再拖垮執政團隊。」

民進黨籍立委羅致政說，黑幫介入民運人士到台灣活動，背後有嚴重政治動機和目的，如果警政署不能硬起來，台灣最賴以維繫的民主自由和人權將遭很大挑戰。

警政署發布新聞稿表示，基於尊重人權基本價值，警察保障集會遊行順利進行立場不變，如果發現不法團體介入，警察機關絕不容忍。

警政署說，向來尊重民眾言論表達自由，警察執法都會公平合理考量人民集會權利，依法行政、嚴正執法，兼顧公共利益均衡維護，以服務及柔性方式處理，也呼籲民眾及相關團體應以和平、理性方式表達意見與訴求。1060306

(中央社)