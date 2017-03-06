都更惹議 葉俊榮:有必要修法補強程序
台北市長安西路都更案，張姓不同意戶房子遭建商拆除，引發關注。內政部長葉俊榮今說，應與當事人多協商，「不是那麼樣匆促」，都市更新條例有修正必要，程序補強是修法重點。
台北市長安西路177巷內一處都更案，張姓不同意戶的房子遭建商拆除。建管處5日表示，將依建築法第89條，沒有做好維護安全措施為由，處以承造人、監造人各新台幣9萬元罰鍰。
葉俊榮上午在立法院受訪時表示，釘子戶是要共同面對的課題，每個國民對財產權處理方式有不同主張，另一方面有地區發展需求，本來就要調和，要重視程序正義，「不希望社會變成都在強拆、不強拆的課題上打轉」。
中國國民黨籍立法委員曾銘宗詢答時也關心此案，葉俊榮說，台北市政府有許多處理機制，到現在都在開會，有意介入協調。從個案來看，雖然已經走到可以拆除的程序，但仍須跟當事人要有協商，「不是那麼樣匆促」，希望多做協商才能把事情圓滿達成。
曾銘宗追問，依法只能處9萬罰鍰是否太低？都更條例36條還給都更實施者可以強行拆除，有沒有修正必要？
葉俊榮表示，依法可處9萬元，「都更條例有修正必要」，未來應該盡量強調要經過協商，如果協商不夠完整，地方政府可以介入調處，如果還不行，還要有法律救濟機會，在這樣基礎上才能拆除。程序補強是再來討論都更條例時，大家共同努力的重點。1060306
(中央社)
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