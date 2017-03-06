再次挑戰川普 北韓射4彈逼近日本

我要評比

擁有核武的北韓今天試射4枚彈道飛彈，做為對美國總統川普的另一次挑戰，今天試射飛彈中的3枚落入非常靠近美國盟邦日本的水域，極具挑釁意味。

法新社報導，南韓與美國上週展開一向都會激怒北韓的年度聯合軍演，北韓軍方警告，揚言將進行「無情的核反擊」。

在領導人金正恩帶領下，北韓雄心勃勃地發展能打擊美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM）；川普則誓言不會讓此發生。

南韓今天表示，由平安北道（North Pyongan province）發射的4枚飛彈落入日本海，南韓與美國正「密切分析」追蹤到的資料，以了解進一步細節。

南韓合同參謀本部發言人指出，飛彈飛行約1000公里，期間高度達260公里，並表示這些飛彈不大可能是洲際彈道飛彈。

日本首相安倍晉三表示，當中3枚飛彈掉進日本專屬經濟區（EEZ），即從日本海岸向外延伸370公里的水域。

安倍在國會裡說：「這清楚顯示北韓威脅已進入新階段。；北韓不斷發射飛彈，對區域安全是一嚴重且挑釁的行為，也明顯違反聯合國安理會的決議，我們對此無法容忍。」

北韓去年發動2次核試及一連串飛彈試射，今天的試射是第2次掉入日本專屬經濟區。

在與國家安全委員會舉行緊急會議後，南韓代理總統黃教安（Hwang Kyo-Ahn）稱北韓的核子與飛彈挑釁，對南韓構成「立即與實質威脅」。

黃教安呼籲「迅速部署」美國終端高空防禦系統（THAAD）；不過南韓部署THAAD激怒中國大陸。

路透社報導，日本防衛大臣稻田朋美在東京表示，部分落入日本專屬經濟海域，距離日本西北部海岸僅300公里。

美國軍方表示，他們偵測並追蹤到1枚被判定為北韓的飛彈，並表示這項飛彈試射未對北美造成威脅。（譯者：中央社陳亦偉）1060306

(中央社)