探索壽山獼猴生態 拍攝影片紀實
高雄壽山約1400隻的獼猴，如何打鬥爭王的戲碼每年不斷上演，還有母猴支配群體的威權地位，這些猴群習性，壽山自然公園籌備處拍攝影片紀實探索生態奧秘。
高雄市壽山上約有1400多隻獼猴，分屬於近40個族群，牠們平日相安無事，但是季節性的猴王爭奪戰，凶狠的打鬥獸性讓生態觀察家歎為觀止。稱王的「猴王」看似絕對威權，但是一旦母猴決定出走，猴王也只能徒呼負負。
壽山自然公園籌備處秘書許書國今天指出，猴王爭霸戰總會有獼猴負傷，目前山上有一些獼猴是肢障或是視障，除了部分遭人類攻擊受傷外，不少因素是猴鬥的印記。
為了讓民眾更了解壽山獼猴的生態與群聚情形，籌備處最近出版「野性壽山—臺灣獼猴生態紀實」影片，片長53分鐘。
壽山生態紀錄由攝影師廖東坤導演拍攝，影片追蹤同1個獼猴家族，不論晴雨晝夜，攝影師要背負沉重的器材、攀爬到制高點，為從野生食物、成員互動、公猴與母猴互動等不同角度探索壽山猴群的習性。
籌備處表示，自101年起就公告禁止遊客餵養獼猴和野生動物，籌備處已開罰6件違規者，也陸續開出數十件勸導單，禁止民眾餵養，請民眾上山尊重生態環境和習性，以免受罰。1060306
(中央社)
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