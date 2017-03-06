小模命案 梁女否認在場 檢提訊男友模擬戳破謊言
士林地檢署偵辦22歲陳姓小模遭勒斃棄屍，梁姓女嫌、程姓男嫌今天上午提訊，檢方預計下午將程帶回現場模擬，與梁的供詞比對，釐清梁到底有沒有在現場目擊整個性侵害、勒斃棄屍的過程。
3月1日陳姓外拍女模在南港一處廢棄商場地下室遭殺害，程姓凶嫌住在該棟大樓11樓，卻與死者約在4樓談話30分鐘，接著帶往地下室，監視器畫面拍到，死者與程、梁兩人接續進入，但沒有搭電梯到地下室的畫面，檢方因而懷疑2人是走樓梯，就無法得知是梁女是否在場，而梁又飾詞狡辯，全盤否認，檢察官提示畫面，她辯稱畫面中的黑衣人不是她，甚至說另有「神秘人」。
據了解，梁女甚至提出不在場證明，反控檢警誣賴她，與死者是感情很好的姊妹淘，不可能起念行凶，今天下午檢方將提訊程姓男子到案發地，比對梁女供詞，若能在案發現場找到有力證據，證明梁在場，甚至留下DNA相關線索，就能戳破她的謊言。
梁女早上10點多進入士林地檢署，目前檢方還在偵訊，而程男下午將到案發現場模擬，兩人隔離偵訊。
(中時)
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