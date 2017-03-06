美國田納西州、威斯康辛州雙爆禽流感！禽肉將禁止入台

美國田納西州、威斯康辛州雙雙出現禽流感疫情，台灣去年自美國進口了15萬公噸的冷凍雞肉、火雞肉，疫情爆發後恐對進口造成影響。農委會表示，台灣進口美國禽類產品是以州為單位，目前會針對田納西州、威斯康辛州的進口項目最調整，不會禁止美國所有禽產品。

防檢局副局長施泰華表示，田納西州發生的是高病原性的H7禽流感疫情，發生禽場為肉雞場，場內共7萬3500隻雞，但詳細N型還尚待確認，至於威斯康辛州肉雞場發生的則是低病原H5疫情。

施泰華表示，田納西州疫情屬高病原，因此當地禽類產品回全數禁止進口。威斯康辛州屬於低病原，目前僅先禁止禽類肉品。施泰華指出，目前詳細受衝擊的品項還在確認當中。

(中時)