台中之光！林佳龍訪日本表參道春水堂，讚有故鄉的味道

台中市長林佳龍（左）在日本表參道與日本春水堂社長關谷有三喝日本限定版的「香蕉巧克力珍珠奶茶」稱讚，「好喝！有故鄉的味道，也有東京的特色！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）在日本表參道與日本春水堂社長關谷有三喝日本限定版的「香蕉巧克力珍珠奶茶」，直呼「歐伊細！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍（左）盼透過日本春水堂，吸引更多日人到春水堂台中的本店品茶、享用美食，並參加2018台中世界花博。（盧金足攝）

日本表參道的春水堂，在日本帶起一陣台灣甜點旋風。（盧金足攝）

日本春水堂社長關谷有三很自信 「現在春水堂已經是日本人心目中最好喝的珍珠奶茶！」（盧金足攝）

台中市長林佳龍致贈台中花博胸章給關谷社長。（盧金足攝）

林佳龍訪日本表參道春水堂，讚有故鄉的味道

今年適逢台中發源地的珍珠奶茶發明30年，台中市長林佳龍今天（6日）到日本表參道春水堂取經日本經驗，盼助台中業者拓展海外市場，特別飲用日本限定版的「香蕉巧克力珍珠奶茶」，在東京喝到故鄉的味道，稱讚「歐伊細！」現在台中市正推展下午茶生活節，也歡迎日本朋友來台中旅遊，邀請參加2018台中世界花博。

日本表參道今天下起微雨，增加浪漫氣氛，雨中的日本春水堂，來自台中的「春水堂」招牌，成為表參道的地標，春水堂日方負責人關谷有三社長表示，目前日本有7家春水堂，第一 家在代官山，第2家在表參道。

關谷有三說，四年前他到台灣時，在松山機場喝到春水堂珍珠奶茶大為驚艷，和台灣春水堂老闆17次會談，2013年終於促成春水堂日本1號店－代官山店開幕，春水堂正式進軍日本

，目前日本有7家分店、預計今年將擴點至11家。

「好喝哦！有故鄉的味道，也有東京的特色！」林佳龍暢飲關谷社長特別準備季節限定的香蕉巧克力珍珠奶茶，他說，很開心看到故鄉的春水堂能在可以發展這麼好，去年業績又增加三成，代表台中飲茶文化可以國際化，台中市同感榮耀。

林佳龍表示，飲茶是一種文化也是生活的美學，台中市的生活步調比較悠閒，很適合推動飲茶文化，台中市正在推動下午茶文化，餐廳推出最好的午茶與糕餅，配合茶食用的點心

，期待能分享日本朋友，來台灣「呷餅配茶」。

「現在春水堂已經是日本人心目中最好喝的珍珠奶茶！」，關谷社長說，珍珠奶茶也是日本春水堂最後歡迎的飲品，未來還是希望繼續努力將日本春水堂的茶品水準追上台灣本店。

林佳龍也致贈關谷社長台中在地的「台灣茶王」梨山茶，梨山茶種植於海拔2500公尺處，茶香濃郁且呈現琥珀色，希望春水堂嘗試使用梨山高山茶，台灣明年要舉辦世界花卉博覽會，市府正嘗試將花卉融入飲茶文化，也盼更多日本觀光客到台中參加花博盛會。

日本的品茶文化與台灣有何不同？對林佳龍細心的品味，關谷社長認為，台灣的茶味道較為濃郁，所以可以加入像是粉圓之類的配料，但是日本茶為較淡，主要喝原味茶，直到引進春水堂之後，才改變日本人的飲茶習慣，販售珍珠香蕉巧克力等限定商品，在日本也帶起一陣台灣甜點旋風。

市府經發局呂曜志指出，台中是泡沫紅茶、珍珠奶茶、太陽餅的發源地，飲食對台中人來說已成為一種生活美學，在台中有多達580家以上的下午茶餐廳、560家以上的茶葉、咖啡糕餅業者，「飲好茶、吃美食」是台中人平時的幸福寫照，也因此除春水堂外，味丹企業、王品集團、美食達人集團及新天地餐飲、鼎王餐飲集團等全國性企業，都到台中設立總部，成為台灣餐飲產業的聚集地。

(中時)