WBC》熱身賽表現平平 林益全：打就對了
林益全官辦熱身賽兩場，留下8打數無安打，打擊表現似乎陷入低潮，他回應，自己就是設定好球做攻擊，沒有好或不好，明天的比賽，打就對了。
林益全在熱身賽打擊狀況表現平平，40打數僅擊出6支安打，打擊率僅1成62，他說，目前運氣跟掌握度比較不好，不過明天開始才是最重要的，會忘記之前的一切，明天重新開始。
日前總教練郭泰源曾說過要拿出心態，昨陳鏞基也說希望大家拿出自信心，林益全也表示認同，他表示，明天就是準備輸贏，短期比賽，自信比技術還要重要，因為能夠來到這個場地，大家都技術都不匯差太多。
目前兩場官辦熱身賽，對於高尺巨蛋的適應，林益全說，大致上沒有太大的問題，不過高尺巨蛋的光線有點刺眼，但只是偶爾球飛到那邊，需要注意，對外野手來說可能比較辛苦。
(中時電子報)
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