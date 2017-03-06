內政部長葉俊榮左腳受傷 扶桌上台備詢

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內政部長葉俊榮（前）因日前運動強度太強，腳發炎，左腳無法施力，葉俊榮6日在立法院內政委員會接受備詢時，上、下台時都需用手扶著桌子，慢慢移動身體。（劉宗龍攝）

內政部長葉俊榮（右）因日前運動強度太強，腳發炎，左腳無法施力，葉俊榮6日在立法院內政委員會接受備詢時，上、下台時都需用手扶著桌子，慢慢移動身體。（劉宗龍攝）

內政部長葉俊榮（中）因日前運動強度太強，腳發炎，左腳無法施力，葉俊榮6日在立法院內政委員會接受備詢時，上、下台時都需用手扶著桌子，慢慢移動身體。（劉宗龍攝）

內政部長葉俊榮（中）因日前運動強度太強，腳發炎，左腳無法施力，葉俊榮6日在立法院內政委員會接受備詢時，上、下台時都需用手扶著桌子，慢慢移動身體。（劉宗龍攝）

內政部長葉俊榮因日前運動強度太強，腳發炎，左腳無法施力，葉俊榮6日在立法院內政委員會接受備詢時，上、下台時都需用手扶著桌子，慢慢移動身體。

(中時)