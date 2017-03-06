交通部推交通寧靜區 擬限速30公里

我要評比

交通部長賀陳旦今天在立法院表示，將優先在6都住宅、學校周邊及商業購物區設交通寧靜區，並採低速管制，最高速限每小時30公里以下。賀陳旦說，3個內與6都開檢討會。

賀陳旦說，交通部會與地方政府舉行公共運輸與交通安全座談，會先看6都寧靜區的時程，3個月內開檢討會。

根據賀陳旦提出的交通寧靜區構想，在6個直轄市優先推廣，設置地點以住宅區、商業購物區及學校周邊道路優先，採低速管制方式，最高速限每小時30公里以下。

賀陳旦表示，希望交通寧靜區的車速在每小時30公里以下，是考慮對突然發生的事故不至於致命。

賀陳旦指出，在民眾追求速率下，交通寧靜區是反向思考，從安全來講，就是是否要尊重生命。

賀陳旦說，交通寧靜區不可能全面實施，但有些都市已有寧靜區的規劃，例如醫院、學校附近不要按喇叭等，希望6都對寧靜區的規劃能逐漸擴大辦理，在限速上做檢討。

至於交通寧靜區是否該禁行汽機車，賀陳旦說，應考慮當地居民或產業活動需要，完全限制有困難，應該因地制宜，地方政府在交通政策上不要一味追求效率，應多注意生命及環境保護。

賀陳旦表示，推動交通寧靜區在執行上一定有困難，但很多普世性價值要慢慢融入到生活及政策，過程中一定需要一些妥協，交通部願協助地方政府辦理。1060306

(中央社)