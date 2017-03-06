疑北京報復薩德 樂天在陸門市被查關閉
南韓的樂天集團今天表示，4家在中國大陸的零售商店遭當局檢查後關閉。樂天同意提供土地以部署美國的飛彈防禦系統後，南韓針對大陸的歧視作為表達抗議。
路透社報導，樂天超市（Lotte Mart）發言人表示，位於遼寧丹東、江蘇常州及其他地點的4間門市，上週在陸方檢查後關閉，但發言人無法提供進一步細節。到今年1月，樂天超市在大陸有約115間門市。
旗下事業部門涵蓋樂天超巿的樂天百貨（Lotte Shopping），股價在台北時間今天上午8時19分下跌3.5%，韓股大盤當時則下跌0.4%。
樂天超市上述門市關閉前，樂天集團旗下的樂天國際有限公司（Lotte International Co Ltd）上週同意以地換地，供又稱「薩德」的美國「終端高空防衛系統」（THAAD）部署之用。THAAD將用於因應北韓飛彈威脅。
南韓政府昨天針對被他們稱之為陸方對南韓公司的歧視作為表達抗議。南韓產業通商資源部長官周亨煥（Joo Hyung-hwan）說：「我們將依據國際法，來應對任何違反世界貿易組織（WTO）或韓中自由貿易協定政策的舉措。」（譯者：中央社陳亦偉）1060306
(中央社)
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