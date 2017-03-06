用吊車偷大型鋼桶 毒蟲落網

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柯姓男子夥同友人雇請吊車司機，涉嫌竊取被害人游姓男子重約920公斤的大型不銹鋼製回收處理用鋼桶，變賣得手新台幣3萬多元，高雄市警方6日循線查獲送辦。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真 106年3月6日

柯姓男子夥同友人雇請吊車司機，涉嫌竊取被害人游姓男子重約920公斤的大型不銹鋼製回收處理用鋼桶，變賣得手新台幣3萬多元，高雄市警方今天循線查獲送辦，員警表示很誇張。

高雄市警察局楠梓分局表示，獲報有一名男子在巷口附近徘徊，形跡可疑，員警到場發現這名男子眼神飄移不定，來回踱步，因此上前盤查身分，查出是竊盜通緝犯柯男，當場逮捕，並在他口袋查獲1小包安非他命。

員警眼尖發現柯男與日前在光天化日下，誇張以吊車偷大型鋼桶竊盜案的犯嫌特徵相符，查出他涉案，柯男也坦承犯行。

員警表示，柯男利用被害人不在，夥同綽號「回收仔」的友人雇請不知情司機駕駛吊車，偷取被害人不銹鋼製回收處理用鋼桶，長寬高均約2公尺，重約920公斤，很誇張。

警詢後，全案依竊盜通緝、毒品危害防制條例、竊盜等罪嫌送辦，警方持續追緝共犯。1060306

(中央社)