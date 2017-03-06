鋒面通過 石門寶二水庫人工增雨

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水利署今天凌晨利用鋒面通過，在石門及寶二水庫施作人工增雨，至上午9時石門水庫集水區降雨16.6毫米，預估這波春雨持續一週，可望稍解旱象。

石門水庫水位至今天上午11時為229.67公尺，低於5年平均水位，在水庫下限範圍內，有效蓄水量不到50%，約1億立方公尺。

水利署北區水資源局說，根據中央氣象局預報，有一道鋒面今天通過北部及東北部地區，配合氣象條件，水利署凌晨1時30分在石門、寶二水庫施作人工增雨。

北水局指出，經統計截至上午9時石門水庫集水區已經降雨16.6毫米，預估這波春雨會持續一週，希望能為石門水庫、寶二水庫帶來豐沛的雨量，稍解旱象。1060306

(中央社)