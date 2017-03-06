租車當掩護 竊賊潛入宜蘭偏僻民宅行竊

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宜蘭縣警方6日說，一群偷竊集團昨天以租賃車當掩護，深入宜蘭冬山鄉偏僻民宅行竊，鄰近住戶出門巡視農田時發現有異報警，警方隨即前往逮捕。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年3月6日

宜蘭縣警方今天說，一群偷竊集團昨天以租賃車當掩護，深入宜蘭冬山鄉偏僻民宅行竊，鄰近住戶出門巡視農田時發現有異報警，警方隨即前往逮捕。

宜蘭縣政府警察局羅東分局說，昨天上午有民眾在出門巡視農田時，發現一群偷竊集團潛入當地一處郊區民宅，當地派出所隨即前往查緝，並於屋前緝獲張姓等4名慣竊。

警方表示，這群偷竊集團十分狡猾，使用租賃車為交通工具犯案，企圖規避警方查緝，但還是在警民合作下落網，現場起出28塊檜木木塊等贓證物，總價值約新台幣10萬元，全案依違反竊盜罪嫌，移送台灣宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060306

(中央社)