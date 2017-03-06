HBL的MVP獎盃 跟科比有關聯

高中籃球聯賽（HBL）5日落幕，松山高中高國豪（中右）和普門高中羅培甄（中左）分別榮獲男女MVP，運動品牌6日表示，MVP獎盃設計靈感來源是科比．布萊恩豪取81分的動作。（NIKE提供）中央社記者李宇政傳真 106年3月6日

高中籃球聯賽（HBL）昨天落幕，高國豪和羅培甄分別榮獲男女MVP，運動品牌今天表示，MVP獎盃設計靈感來源是科比．布萊恩豪取81分的動作。

HBL冠軍戰，男子組松山高中的高國豪轟下全場最高的38分，助隊以74比62技壓南山高中，榮獲隊史第5冠；女子組普門高中在羅培甄全場30分的帶領下，以74比58擊退永仁高中，迎接隊史第2冠。

運動品牌NIKE表示，科比．布萊恩（Kobe Bryant）曾在單場比賽獨得81分，當時在所有人的歡呼聲中，自信和霸氣的走出球場，伸出右手食指指向天空的經典手勢，也成為這次MVP獎盃設計的靈感來源。

這是首度以科比．布萊恩之名，頒發MVP獎項「Kobe Bryant Trophy」，希望延續科比．布萊恩的傳奇，並啟發更多年輕高中球員無懼挑戰。1060306

(中央社)