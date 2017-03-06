徵「農業專業技術團」改善缺工問題 考生背砂包負重跑
農村缺工嚴重，農委會與高市農業局合作，委託大樹區農會舉辦「農業專業技術團」甄選，替全市高經濟價值作物帶入高技術人力，共185人報名，第一階段考體能，男生背20公斤、女生10公斤砂包賽跑50公尺，考生累得直喘氣。
行政院主計總處2015年統計，從農年齡65歲以上占18％，65至69歲占12.8％，同年勞動部針對農業人力來源調查，以家庭成員為主占86％，因農業經營規模小、勞動環境不佳、薪資低落，造成勞動力老化，出現農業缺工問題。
農委會為改善缺工，推出「農業專業技術團」，獲選成員將接受訓練，成為「農業師傅」，服務高雄大樹、燕巢、大社、阿蓮、田寮、美濃、六龜、內門、杉林等9區，蓮霧、蜜棗、玉荷包等高經濟作物嫁接、疏果、噴藥等中高技術性工作。
今年技術團共吸引185人報名徵選，3日在大樹區進行第一階段甄試，由於從農必須倚賴足夠體力，主辦單位以負重賽跑讓考生拚高下，男生得背著20公斤、女生背10公斤砂包競跑，考生跑完不斷喘氣說：「和考清潔隊員一樣累！」
高市農業局表示，這次招募的農業師傅，成軍後可馬上投入玉荷包產季採收行列，接下來還有芒果、蓮霧、蜜棗等，高雄各農場、農友若有缺工，可於3月15日後洽詢大樹區農會推廣部，申請人力支援4月後農務工作。
(中時)
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