吳敏濟傳授插秧功夫 三光學童體驗農夫辛苦

市議員吳敏濟傳授插秧功夫，三光國小65名學童捲起褲管下田去。（陳淑娥攝）

三光國小6日舉行食農教育插秧體驗，邀請市議員吳敏濟傳授插秧功夫，65名學童捲起褲管，不畏冷風及低溫親自下田彎腰耕作，體驗盤中飧粒粒皆辛苦道理，倒退式插秧也讓小朋友直呼很特別！

台大農機研究所畢業的吳敏濟，今天親自教導學童正確的水稻插秧，以後唐時代布袋和尚的插秧詩「手持秧苗插滿田、低頭只見水中天、六根清淨方為道、後退原來是向前」，教導學生人生哲理，全校師生頻頻點頭。

吳敏濟向學童說明米是怎麼來的，是農民辛苦從整地、育苗、插秧、施肥、管理、收穫、乾燥到碾米，而插秧後經過110~120天才能收獲，米飯是農民在大太陽下辛苦耕種好幾個月的產品，勉勵同學體會「誰知盤中飧、粒粒皆辛苦」。

校長蘇麗娜及65名學童也捲起褲管，一起下田體驗插秧樂趣，雖然氣溫偏低，但師生的熱情不減，田裡不時傳出歡笑聲，他們彎著腰倒退式插秧，更能感受到農民種田的辛苦，直呼以後會更珍惜食物，把飯吃光光。

學校還請來壽司製作師傅，教導學生如何用米製作壽司，學童初體驗感覺很有趣，吳敏濟表示，三光國小採用理論加實習的食農教育，非常成功且有意義，希望教育局在轄區300多個學校多加推廣。

(中時)