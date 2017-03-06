注定要當金鋼狼！休傑克曼18年前試鏡影片曝光
日前與「X教授」派屈克史都華來台宣傳《羅根》的休傑克曼，所到之處引爆人氣與眼淚，因為48歲的他，將以此片揮別飾演了18年的「金鋼狼」一角，讓人相當不捨，《羅根》上月28日在台搶先上映，首日便創下4500萬元台幣票房，北美首周則上看8520萬美元票房(約26.41億元台幣)，叫好叫座，後勢難以估量，也足見眾人對金鋼狼所抱持的深厚情感。
休傑克曼在《羅根》之後，將完全卸下扛了18年的「金鋼狼」重任，影迷再怎麼不捨也得放手，只好找相關影片療癒心靈，因此休傑克曼1999年試鏡「金鋼狼」一角的影片近來被挖出，只見30歲的他操著略為不流利的美國口音，對著導演布萊恩辛格說台詞，雖青澀但眼神裡已裝載滿滿的銳氣，讓人看了不禁直呼他果然天生注定要演金鋼狼的！此外，18年前的休傑克曼，帥氣的外表跟現在其實沒有很大的差異，也讓人再度讚嘆他凍齡有術，真的太神奇！
(中時電子報)
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