HBL》最有價值球員獎盃 向黑曼巴致敬
本屆HBL熱鬧非凡，冠軍賽更吸引台北小巨蛋滿座觀眾到場觀戰，代表松山高中的高國豪與代表普門高中的羅培甄，雙雙以優異的表現不但為學校拿下冠軍，更獲得MVP獎項殊榮，不少眼尖球迷應有發現，本屆MVP獎盃精心設計，正是為了向上季宣布退休的「黑曼巴」布萊恩致敬的「Kobe Bryant Trophy」。
上屆全勝進軍冠軍賽的松山高中，卻不敵南山高中飲恨，本屆捲土重來，連續3年率隊打進決賽的高國豪，此役狂飆38分，展現捨我其誰的強悍精神；代表普門高中的羅培甄，同樣帶領去年因食物中毒無緣奪冠的普門，闖進決賽遭遇永仁高中，她全場30分進帳，更是球隊保住勝利的關鍵。
高國豪、羅培甄在球場上展現的必勝決心，一肩挑起勝敗的重責大任，不正好就如同布萊恩當年威風八面的氣勢，以及唯我獨尊的「曼巴精神」，贊助商Nike發想MVP獎盃向「黑曼巴」致敬，不但本體正是布萊恩當年單場狂飆81分的自信姿勢，還獎盃底座則刻上由「曼巴精神」所發展出的五個道義，「熱情」、「執著」、「嚴厲」、「回擊」以及「無懼」，透過以充滿氣勢的書法字體傳遞「曼巴精神」的意境。
(中時電子報)
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