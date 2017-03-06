中市府抗旱未雨綢謬洗街澆灌改用放流水

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副市長林陵三指出，台中市6日起洗街、澆灌不再由消防栓取水，改由福田、石岡壩水資源中心提供放流水使用！（陳世宗攝）

「抗旱未雨綢謬！」台灣面臨枯水期，台中市政府即早啟動抗旱措施，6日起洗街、澆灌不再由消防栓取水，改由福田、石岡壩水資源中心提供放流水使用；並全面檢測72口備用水井，籌備民生用水，同時也呼籲民眾節約用水，減緩缺水期的衝擊。

副市長林陵三今日在市政會議中表示，目前面臨枯水期，包括苗栗鯉魚潭水庫、德基水庫二大供應大台中民生用水的水庫，到昨日為止，鯉魚潭水庫蓄水量51％、德基水庫64％，雖尚在安全範圍，但市府仍全面即早因應，採取必要措施。

林陵三宣布，即日起全面管制消防栓用水，洗街車、公園澆灌車停止使用消防栓水源，改由福田、石岡壩水資源中心提供放流水，或取用南勢溪湧泉；另外，台中市72口備用水井引水量每日約6.1萬噸水量，市府即日起開始全面檢查，以備不時之需。

水利局長周廷彰指出，福田水資源回收中心每日約可供應8萬噸放流水、石岡壩水資源回收中心約可提供6千噸放流水，可免費提供沖廁、澆灌或道路清洗使用，福田聯絡電話04-22605720：石岡壩04-25271119。

都發局長王俊傑表示，為充分利用水源，市府鼓勵業者在工地設置免費取水點，將興建地下樓層挖到的淨水層地下水，免費提供公務水車及民眾使用，相關資訊定期更新於都發局網站，民眾可多加利用。

(中時)