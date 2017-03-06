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彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持

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彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
彰化市長邱建富和彰化郵局等單位人員為南瑤宮笨港進香個人化郵票舉行過火儀式前，先共同上香祭拜。（謝瓊雲攝）
彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
市長邱建富（左起）、彰化郵局局長王義修共同為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（謝瓊雲攝）
彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
市長邱建富（左起）、彰化郵局局長王義修共同為南瑤宮笨港進香個人化郵票過火。（謝瓊雲攝）
彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
眾人一同展示已完成過火儀式後，更添「神氣」的南瑤宮笨港進香個人化郵票。（謝瓊雲攝）
彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
彰化市公所今年再度與彰化郵局攜手合作，印製發行三千套深具宗教與觀光文化內涵的南瑤宮笨港進香個人化郵票。（謝瓊雲攝）

彰化南瑤宮笨港進香活動周日將啟程，彰化市公所為全力行銷，再度與彰化郵局攜手製作發行個人化郵票，6日舉行別開生面的過火儀式，讓這項深具彰化媽文化內涵的周邊文創商品，更添「神氣」。

南瑤宮管理人、市長邱建富表示，去年首度發行個人化郵票，以歷年進香的經典影像、舊照片為主題，引發熱烈迴響，今年再度集結全台景點與去年進香精彩花絮影像，印製發行3千套，每套10枚。

邱建富說，南瑤宮彰化媽個人化郵票，富有宗教與觀光文化的內涵，具永久保存的價值，集郵迷不能錯過！除了其中1千套由南瑤宮行銷，信眾只要至廟裡添500元香油錢即可獲贈一套，其餘委由彰化郵局透過其全縣各鄉鎮的郵局出售。

彰化郵局局長王義修說，去年首度發行南瑤宮套票，透過縣內各支局銷售，很快就銷售一空，今年2千套郵票，售價未漲價，一套135元，預計應該也會很快被搶購一空。

郵局將在12日啟駕當天一早7點30分至9點30分在南瑤宮外，及回鑾前夕的3月17日晚間6點至8點在員林福寧宮前，分別設立臨時郵局，歡迎集郵迷與信眾把握機會購買，現場還有限量提供500份局贈封供民眾、香客索取。

(中時)

關鍵字：南瑤宮郵局彰化郵票進香
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