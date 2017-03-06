彰化市公所發行3000套南瑤宮紀念郵票 有媽祖婆過火加持
彰化南瑤宮笨港進香活動周日將啟程，彰化市公所為全力行銷，再度與彰化郵局攜手製作發行個人化郵票，6日舉行別開生面的過火儀式，讓這項深具彰化媽文化內涵的周邊文創商品，更添「神氣」。
南瑤宮管理人、市長邱建富表示，去年首度發行個人化郵票，以歷年進香的經典影像、舊照片為主題，引發熱烈迴響，今年再度集結全台景點與去年進香精彩花絮影像，印製發行3千套，每套10枚。
邱建富說，南瑤宮彰化媽個人化郵票，富有宗教與觀光文化的內涵，具永久保存的價值，集郵迷不能錯過！除了其中1千套由南瑤宮行銷，信眾只要至廟裡添500元香油錢即可獲贈一套，其餘委由彰化郵局透過其全縣各鄉鎮的郵局出售。
彰化郵局局長王義修說，去年首度發行南瑤宮套票，透過縣內各支局銷售，很快就銷售一空，今年2千套郵票，售價未漲價，一套135元，預計應該也會很快被搶購一空。
郵局將在12日啟駕當天一早7點30分至9點30分在南瑤宮外，及回鑾前夕的3月17日晚間6點至8點在員林福寧宮前，分別設立臨時郵局，歡迎集郵迷與信眾把握機會購買，現場還有限量提供500份局贈封供民眾、香客索取。
(中時)
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