睜大你的雙眼！ 王思佳揭假閨蜜真實面
南港陳姓女模遭殺害命案震驚外界，涉嫌殺害外拍女模的兇嫌竟然是死者閨蜜，她和男友的惡行陸續被起底，而女模竟遭好姊妹下毒手，對此，女星王思佳也在臉書分享「假面閨密」的特徵。
王思佳在臉書分享女模命案新聞，感嘆知已難尋「朋友真的幾個就夠了」，並提到：「如果她很常女生朋友都喊寳貝，Baby，什麼的…請睜大你的雙眼，請不要真心換絶情了」，表示「有太多善妒又不自我檢討的人…再加上有男人就一面倒的性格…令人作噁」，王思佳也呼籲多花時間陪伴家人「人生沒有她們只會更美好而已」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。