睜大你的雙眼！ 王思佳揭假閨蜜真實面

王思佳呼籲花時間陪家人。（圖／本報系資料照片）

南港陳姓女模遭殺害命案震驚外界，涉嫌殺害外拍女模的兇嫌竟然是死者閨蜜，她和男友的惡行陸續被起底，而女模竟遭好姊妹下毒手，對此，女星王思佳也在臉書分享「假面閨密」的特徵。

王思佳在臉書分享女模命案新聞，感嘆知已難尋「朋友真的幾個就夠了」，並提到：「如果她很常女生朋友都喊寳貝，Baby，什麼的…請睜大你的雙眼，請不要真心換絶情了」，表示「有太多善妒又不自我檢討的人…再加上有男人就一面倒的性格…令人作噁」，王思佳也呼籲多花時間陪伴家人「人生沒有她們只會更美好而已」。

(中時電子報)