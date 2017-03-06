鄉土詩人吳晟發表新書《種樹的詩人》

鄉土詩人、也是總統府資政的吳晟，今天發表新書《種樹的詩人》。鐘武達攝。

吳晟品嘗著台灣土肉桂的味道，稱讚不已。鐘武達攝。

吳晟喜歡擁抱大自然，呼籲大家要為下一代留住綠色的資產。鐘武達攝。

吳晟希望大家一起來種樹，種對的樹、 把樹種在對的地方。鐘武達攝。

鄉土詩人吳晟關心環保與生態，是植樹造林的行動派，他更期許自己要好好當個諍諫政府為下一代預約綠蔭的總統府資政，植樹節前夕，他今天發表創作新書《種樹的詩人》，呼喚大家「來，當一個種樹的人」。

72歲的吳晟，對台灣的環境與生態有著強烈的使命感，不僅經常透過詩文創作，傳承種樹的理念，自己更在彰化縣溪州家鄉推廣造林。種樹，讓他深深體認種樹的重要性，他說「樹可以沒有人類，人類不能沒有樹」，有好的環境，人類才可以永續。

《種樹的詩人》是吳晟的口述詩文創作，書中暢談他愛種樹的原由及心得，他很偏執栽種的一定是台灣原生的樹種，如烏心石、樟樹、櫸木、黃連木、毛柿與台灣梢楠與台灣土肉桂，他感慨，台灣原生樹種是寶貝，卻都被略了。

「政府的疏失，耽誤我15年」！他說，15年前開始平地造林，向林務局申請栽種「台灣土肉桂」樹苗，沒想到，當年，林務局不知是故意或疏失，竟然發給他1批「大陸陰香肉桂」種苗，「政府專業單位發生這樣的錯誤，讓我很痛心」

吳晟更在書中以一首《我心憂懷》描述他對現今一窩蜂種樹亂象的擔憂，他說，長久以來不少人顧及美觀與利益，大量引進外來樹種，或只為了工程方便，沒有留給樹足夠存活的空間…，到最後，讓他心痛。

吳晟希望《種樹的詩人》是1本指導種樹的教科書，書中的「種樹10堂課」就是在傳遞正確的種樹方法與技術，他呼喚大家「來，當一個種樹的人」、「不信自然喚不回」、「為台灣與我們的下一代種樹」。

(中時)