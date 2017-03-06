藥界傳再增「佳糖維」等3款偽藥？食藥署確認中

偽藥連環爆？國內爆發「冠脂妥」偽藥事件，今天進一步傳出2-3成糖尿病患的用藥「佳糖維」，降血脂藥物「力清之」，以及降血脂藥物「維妥力」都可能有偽藥，對此食藥署表示檢調偵辦中，細節還要確認，而受牽連，生產「維妥力」、「佳糖維」的默沙東藥廠表示還在確認中。

據悉，食藥署已經緊急召開會議，但該署人員三緘其口，對外一律表示不知情，要確認。

目前已知官方正在查驗確認「力清之」（Livalo、降血脂）、「維妥力」（Vytorin、降血脂）、「佳糖維」（Januvia、降血糖）三款藥物是否存在偽藥。

受牽連的台灣田邊藥、默沙東藥廠今早已緊急與藥師公會全聯會召開會議，全聯會發言人沈采穎表示，目前檢調還在確認是否真存在偽藥，不過藥廠仍開會緊急應變，尤其是降血糖藥，病人一天不吃都不行，藥廠確認後，會提出應變措施，包含後續怎麼換藥、去哪裡換藥等。

沈采穎說，「佳糖維」是第二線糖尿病用藥，通常一線藥物使用後，血糖控制不好，就會改用二線藥物，推估約2-3成糖友使用「佳糖維」。目前還沒確定這3款有偽藥流通，但提醒民眾若血糖、血脂一直控制不好，就要回原醫療院所檢查，民眾若有疑慮，也可持使用的藥物回診向醫師確認。

(中時)