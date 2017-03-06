陸客團遊覽車衝民宅 換車繼續行程

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一輛陸客團遊覽車今天上午衝撞民宅，駕駛命危。交通部觀光局說，22名旅客平安，中午12時左右已更換遊覽車，繼續行程。

觀光局說，這個陸客團是由吉林省青年商務國際旅行社組團，有22人，來台觀光8天7夜，由台灣環遊國際旅行社接待，從5日至12日，今天是第2天。

根據觀光局的了解，遊覽車上午7時30分從新店飯店出發，9時抵達野柳，10時離開野柳往基隆，在萬里發生事故後，暫時安置於野柳活動中心。

觀光局說，車牌122-YY的事故遊覽車，是寶泰通運公司所有，車輛是2014年出廠，中午12時左右，旅行社已更換另一輛車牌501-TT遊覽車。1060306

(中央社)