日防災直升機墜長野 9人全部死亡
日本媒體報導，1架載有9人的防災直升機昨天下午在長野縣鹽尻市高原地區進行冬季救災訓練時墜落山區，日本警方剛剛證實，9人已全部死亡。
「日本放送協會」（NHK）等媒體報導，長野縣警方、縣府獲報，昨天下午3時（台灣時間2時）許，長野縣警方的直升機發現載有9人的長野縣政府防災直升機墜落在鹽尻市山區。機上有1名駕駛、1名整備士和7名消防隊員。
日本警消單位一連2天展開搶救作業，日本時間昨天晚間約7時左右，已知3人死亡，今天下午，日本警方宣布，機上9人全部死亡。
出事的防災直升機是昨天下午1時半左右，為了進行山岳救難訓練，從長野縣松本市的信州松本機場起飛。下午3時許，有民眾報案說，看到直升機機體。通往這處「高Bocchi」高原的公路從1月起因積雪、結冰，暫時封閉中。1060306
(中央社)
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