李彥宏：中國應趁川普當選 加大吸引外來人才

百度董事長李彥宏今日表示，中國應趁川普當選這個好時機，放寬外來人才移入制度。

人才移入制度雖然在今年政府工作報告中未被提及，但李彥宏表示，目前政策在對吸引外來人才來說太保守，中國雖然能吸引一流人才，但多是華人，相較美國聚攏全球優秀人才有落差。他指出，川普當選後，加拿大等國已實施人才移入優惠政策、吸收人才，中國應該跟上。

此外，今年政府工作報告首次提及人工智慧（AI），AI是百度目前發展主軸，李彥宏稱，AI影響力並不亞於互聯網，AI不必依靠互聯網，未來，自動駕駛不用網路也能啟動，未來的「中國製造」最需要仰賴AI，而非大數據、雲端計算。他稱，過去是人在學習各種工具，未來則是工具在學習人的時代。

(工商)