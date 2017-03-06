WBC》林智勝狀況平平 陳金鋒要他確實擊球

林智勝(右)與打擊教練陳金鋒(左)今進行打擊練習。(周鎮宇攝)

擔任中華隊隊長的林智勝，將成為中華隊火力串聯的重要角色。(中時資料照 林勝發 攝)

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經典賽中華隊隊長林智勝，今賽前也特別與打擊教練陳金鋒進行打擊練習，他說：「鋒哥知道我的打擊狀況沒有很好，所以要我以打到球為準就好。」

林智勝熱身賽打擊平平，打擊率僅2成33，明天將對上以色列，他表示，有看過他們所有投手的影片，感覺投手還不錯，左投很多，可能適應上會有點困難，不過明天就是球來就揮，盡力為球隊表現。

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身為中華隊隊長，林智勝也在練球過後，招集所有球員精神喊話，他說，大家都辛苦了，從12月集訓到現在，目標就是明天的預賽，已經沒有退路，贏大家一起贏，輸也一起輸，做好每一個人該做的事情。

他也提到，球隊士氣非常好，之前也會找訓練生來向大家說話，這有可能是最後一次找大家講話，有些東西講多了就不好。

(中時電子報)