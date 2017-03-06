日本可能進行自製超音速反艦飛彈試射
據日本軍事迷所拍攝的照片，近期日本防衛省可能已經對新的XASM-3超音速反艦飛彈進行了第一次實彈測試，原本防衛省是計劃在2016年執行，但是都沒有相關消息，似乎是進度較為延遲。
海軍情報網(navyrecognition)報導，網路最新圖片顯示，日本航空自衛隊的一架三菱F-2戰機裝備了XASM-3試驗彈起飛，然後在該架戰機回航時，已經沒有飛彈，必然是執行某種測試。至於是不是實彈開火射擊，或是只是一個「拋棄測試」(僅從掛架上丟擲，並未點火)，仍然並不明朗。
XASM-3的測試是件大事，日本方面應該會公開真正實彈射擊的相關日期，並會先決定好測試用的靶艦。網路上也公布了可能做成靶艦的DDH-143白根號驅逐艦，圖片上看到艦體上被畫上網格，並標上數字，可能是評估精準度之用。白根號排水量達到7000噸，屬中大型的船艦，很適合拿來做為XASM-3的標靶。假若日方在未來公開試射畫面，就能估計XASM-3對中大型船艦的破壞威力與精準度。
XASM-3與中華民國海軍的雄風三型一樣，都屬於超音速反艦飛彈，不過雄三是軍艦裝截的，而XASM-3是由戰機搭載，因此不需要加火箭助推器。XASM-3具有2個進氣口以供應衝壓引擎，外型很類似歐洲共同合製的「流星」空對空飛彈，不過對付的目標不同。XASM-3在攻擊的最後階段會接近海平面以降低檢測和攔截的可能性，射程可達150公里。
(中時電子報)
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