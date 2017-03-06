司法國是分組會議決議 建構「裁判憲法審查制度」

我國司法制度將有重大變革，司改國是會議第2分組會議今日作成重要決議，未來將建構「裁判憲法審查制度」，也就是說經判決確定案件，被告或當事人可以聲請大法官解釋，審查法官的定讞判決理由是否違憲，大法官不再限於法令違憲審查。

分組召集人林子儀會後表示，今天共有18位委員參與投票，大家一致贊成建構這個新制度，但與會的司法院院長許宗力及最高法院院長鄭玉山等人，也針對是否會成為「第四審」提出相關質疑，至於具體措施將由司法院研擬後再交付討論。

外界質疑裁判憲法審查制度是為扁案及郭瑤琪的貪汙案解套，為特定人士就確定判決進行平反，林子儀解釋是否會設「回溯制度」，讓大法官有權審查定讞案件，仍將由司法院研擬後再由委員討論，目前尚未討論到此部分。

(中時)