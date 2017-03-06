疑為女友抱不平 男子刺傷女友前公公

嘉義縣東石鄉猿樹村早上近7點發生一起互砍傷人案，有精神疾病的蔡男疑為女友打抱不平，一早開車到女友前夫黃姓男子家門口堵人，結果早一步被黃男發現，黃男人先開車衝撞蔡男座車，並持棒球棒敲打蔡的車窗，蔡趁機逃出來後，拿起車內的大型鐮刀反擊，雙方互砍一陣，黃男父親聽到聲響，見兒子被砍，也拿漁用三叉加入戰局，混戰中蔡男不慎刺中黃父，因傷勢嚴重，加上鄰居報案，3人都被送進嘉義長庚醫院，目前黃姓父子還在治療中，僅蔡男因傷勢輕微已出院做筆錄中，警方認為他持大型鐮刀傷人，有預見死亡的可能，訊後將依殺人未遂罪移送嘉義地檢署。

(中時)