川普控歐巴馬竊聽 前CIA局長：聲東擊西

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美國總統川普指控前總統歐巴馬去年大選期間竊聽他電話，聯邦調查局（FBI）局長要求司法部公開反駁這項未經證實的指控。中央情報局（CIA）前局長則批川普是聲東擊西。

根據法新社，川普2月28日首度在國會演說獲得好評，但鋒芒被一連串幕僚與俄羅斯官員會面消息蓋過，據說這讓川普十分震怒。川普據說也不滿司法部長塞申斯（Jeff Sessions）宣布迴避任何有關競選或俄國介入美國大選的調查。

CIA前局長潘內達（Leon Panetta）今天表示，川普此時指控歐巴馬竊聽是在聲東擊西。

他告訴哥倫比亞廣播公司（CBS）：「他們是想模糊焦點，試圖掩飾。他們不知何故試圖拋出其他議題。」「最終決定一切的將是真相，不是推文，而是真相。」

川普昨天指控歐巴馬竊聽，掀起軒然大波，川普幕僚今天急忙緩頰，坦言仍未經證實，並呼籲國會調查此事。

川普昨天推文說：「在神聖的選戰期間，歐巴馬總統竊聽我電話是多麼低級的事。這有如尼克森的水門案，這個壞（病態）傢伙！」

川普發言人桑德斯（Sarah Sanders）告訴美國廣播公司（ABC）：「若屬實，這將是行政部門歷來最大濫權和踰矩行為。」

歐巴馬透過發言人否認，稱川普的指控「完全不實」。

美國總統無權下令這類監聽行動，這需要聯邦法官批准且有合理懷疑的基礎。

川普出此指控，似乎是根據右翼布萊巴特新聞網（Breitbart News）未經證實的說法。川普的首席策士巴農（Steve Bannon）曾是布萊巴特新聞網主管。

「紐約時報」引述美國資深官員率先報導，FBI局長柯米（James Comey）認為川普的指控不實，他要求司法部公開反駁，因為川普的說法「沒有證據支持，且暗指FBI違法」。

司法部目前尚未發出任何聲明。（譯者：中央社盧映孜）1060306

(中央社)