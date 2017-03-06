籃壇最高殿堂DJ阿吉 因唱歌而被發掘
渾厚的嗓音、福氣的體態，「阿吉」林永吉這兩季成為台灣籃壇最高殿堂SBL和WSBL的場邊DJ，他回憶，是因為跟朋友唱歌後陸續認識貴人才有這舞台，對於這一切相當感恩。
超級籃球聯賽（SBL）和女子超級籃球聯賽（WSBL）是台灣籃球最高層級，現場除了比賽之外，場邊的賽事播報、球員介紹以及娛樂活動，也是球賽重要的一環，這時候DJ就扮演掌握氣氛的重要角色，口條和音樂都影響著球迷心情。
阿吉就讀滬江高中時期就熱愛黑人的音樂文化，他笑說，「那時候就把妹啊，覺得的很酷。」後來阿吉就讀輔仁大學體育系，持續的把音樂當作興趣，有一次高中學長高正侃邀他去唱歌，當時高正侃在展逸國際行銷，從事運動行銷工作，阿吉也因此和體育結下更深的緣分。
「我的個性喜歡交朋友，本身又是體育系。」阿吉感激地說，可能大家覺得他唱歌、炒熱氣氛功力不錯，因此在大一、大二的時候就參與NIKE的活動，放歌、寫歌，也漸漸拿起麥克風主持。他從小型活動累積經驗，有次還參與到林書豪來台的活動，讓阿吉相當驕傲。
「從來沒想過會到SBL放歌。」阿吉笑說，以為自己玩音樂會組團、出唱片，沒想到因為一次和學長出去唱歌之後就變了。
阿吉除了當DJ，也在貢寮國中和莊敬高職當體育代課老師，現在的生活讓他覺得相當幸運、感恩，「音樂、體育都是我喜歡的東西，球員也漸漸培養出交情。」而這個SBL、WSBL球季才是阿吉的第2季，他知道難免會有人批評他的風格，也虛心接受、追求進步，希望帶給球迷更精彩的球賽。1060306
(中央社)
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