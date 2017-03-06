菲議員：陰謀分子密謀7月推翻杜特蒂
菲律賓歷史最悠久的英文報紙「馬尼拉時報」（The Manila Times）引述1位參議員報導，陰謀分子正積極招兵買馬，企圖在7月發動集體辭職行動，逼迫總統杜特蒂下台。
報導引述參議員凱耶塔諾（Allan Peter Cayetano）說，反對杜特蒂的團體正試圖說服政府內部的前朝官員、即將退休以及面臨革職的官員，於7月杜特蒂發表國情咨文之時，以集體辭職方式撤回對政府的支持。
凱耶塔諾說，「我們一直監控著政治動態，這些團體慫恿政府官員現在先不要辭職，到時再集體辭職，以製造官員集體唾棄政府的印象。」
他說，陰謀分子原打算於2月人民力量革命紀念日時發動計畫，但來不及實現，因此決定改於7月總統發表國情咨文時出手，也希望能吸引不滿杜特蒂的民眾參加，醞釀成為人民革命。
不過，凱耶塔諾並未透露消息來源。
馬尼拉時報也引述自由黨參議員艾奎諾四世（Paolo Benigno Aquino 4th）說，如果確實有這樣的陰謀，與自由黨沒有任何關係。
艾奎諾四世說，他沒有聽聞推翻杜特蒂的計畫。
自由黨為艾奎諾三世政府時代的執政黨，黨內總統候選人在去年5月大選敗給杜特蒂，現已成為在野黨，被杜特蒂的支持者稱為「黃軍」。杜特蒂的支持者多次指控自由黨試圖透過地下活動奪權。1060306
(中央社)
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