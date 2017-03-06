陸客團遊覽車撞民宅 駕駛疑心肌梗塞不治

來自吉林省的陸客團一行23人，今天上午結束野柳地質公園行程後，遊覽車駕駛陳男開車行經萬里港東路時，疑似心肌梗塞撞進民宅，陳男急救後宣告不治，其餘乘客則無大礙。

環遊國際旅行社承攬的陸客團8天7夜行程，共計包含來自吉林省的22名遊客，及中國籍領隊在內共23人，一行人昨天抵達台灣，參觀國父紀念館、台北101、西門町後，昨天晚間入住新北市新店區1家景觀旅館，預計12日離境。

陸客團原訂今天參訪野柳風景區、故宮博物院及士林官邸，入住台中市豐原區1家飯店。一行人包含台灣籍張姓導遊和陳姓司機在內，車上共有25人，上午9時抵達野柳地質公園參觀約1小時。

結束野柳行程後，寶泰通運公司遊覽車駕駛陳男，開車前往故宮途中，行經萬里區港東路2號欲左轉往基隆方向時，突然衝進路旁1家民宅，水泥磚牆受到劇烈撞擊破了大洞，遊覽車擋風玻璃龜裂，碎片散落四處，一輛停在門前的白色賓士車也受到波及，車尾被撞到凹陷。

「嚇死了」，住戶表示，當時他正在屋內和幾名友人看電視，突然聽到劇烈撞擊聲響，他趕緊跳開，好在遊覽車及時停下，沒繼續撞進屋內，否則不堪設想，回過神後，發現駕駛不斷呻吟，交談中乘客提到司機疑似身體不舒服「車開得很慢，感覺不太對」，車上乘客面對媒體詢問則不願表示意見，僅說「沒事、沒事」。

年約40歲的陳姓駕駛當場失去意識，警消緊急將陳男送往台大金山醫院急救，經1個多小時搶救，上午11時30分宣告不治。急診室醫師林孟暐表示，由於陳男到院時並無明顯外傷，一般常見可能是心肌梗塞或是主動脈剝離造成，但確切原因有待檢警調查。

警方指出，由於車體受到強烈撞擊已扭曲變形，將拆解後取出行車記錄器並儘速勘驗，釐清肇事原因。旅行社林姓聯絡人指出，陳姓駕駛疑似患有慢性病，目前仍無法得知確切事故發生原因，陸客團中有2名乘客有稍微撞傷，但不需送醫。1060306

(中央社)