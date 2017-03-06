官產學合作 原民教育數位學習計畫啟動

原民會今天舉行「數位扎根文化星傳 原住民族教育數位學習計畫」啟動記者會，盼透過官、產、學合作，讓原民學童能用最創新的科技學習最傳統的文化，提高對傳統文化的興趣。

根據2016年原民會的原住民族語言使用狀況及能力調查研究成果報告，16族在族語傳承上皆處瀕危，嚴重影響原住民的文化傳承。

原民會今年再度與台灣三星合作，持續推動「原住民族教育數位學習計畫」，並邀請政治大學為計畫夥伴，期盼能經由官產學合作，延續台灣原住民族文化之美。

原民會副主委汪明輝表示，原住民民族教育因缺乏教案及科技載具，知識傳承多倚賴耆老，並於特定部落環境和生活經驗中體現，比較難保存及推廣。透過數位化教材和科技工具的創新應用，不僅符合族群多元文化發展需求，在扎根民族教育的同時，也能提升原鄉學童資訊運用的軟實力。

汪明輝指出，非常感謝台灣三星、政治大學及10所原住民重點學校等單位的參與，期盼透過與民間企業及相關政府單位和學術單位緊密合作及行動學習科技，讓原住民學童能擁有更寬廣和多元的學習。

「原住民族教育數位學習計畫」10所合作學校，由原民會及政治大學推薦，計畫學校範圍遍布全台共9個縣市，涵蓋8個原住民族族群，包含泰雅族新北烏來國中小、新竹桃山國小，阿美族桃園八德國中，賽夏族苗栗東河國小，布農族南投信義國中、高雄民族大愛國小，排灣族屏東地磨兒國小，雅美族台東蘭嶼東清國小，卑南族台東南王國小以及太魯閣族花蓮崇德國小。1060306

(中央社)