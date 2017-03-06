中共軍費高？解放軍動畫宣傳戰諷刺美國

我要評比

中國大陸今年軍費預算首度超過人民幣1兆元，受到全球關注。中共軍方媒體立刻推出動畫，聲稱中國軍費「有限而適度」，還指美國軍費長年排名世界第一，並參與世界上許多戰爭。

中國大陸財政部昨天表示，中國今年國防預算金額將首度超過人民幣1兆元，達到1兆440億元人民幣（1510億美元），比起去年增加7%，是本世紀年成長率最小的一次。

儘管帳面數字是邁入21世紀以來成長率最低的一次，但不少軍事專家都表示，大陸「隱藏軍費」驚人，很多都藏在地方預算中，也未將諸如海外軍備採購等項目列入預算，實際軍費支出可能是公開預算的3倍左右。

面對外界的種種猜測，中共解放軍報微信帳號「鈞正平工作室」5日晚間立刻推出「中國軍費花哪兒了？」的動畫短片，大打宣傳戰。

「鈞正平工作室」微信帳號2016年7月11日開通，被媒體形容為「引導涉軍網路輿論重要陣地」。

這支卡通動畫短片表示，中國的軍費主要用於人員生活開支、訓練維持開支、裝備開支等3大部分。

短片舉例，新兵都要通過的實彈實投考核、葉門撤僑、亞丁灣護航、南海巡邏等，都是訓練維持開支；裝備開支部分，大陸這幾年先進武器相繼出現，「解放軍終於告別土氣變洋氣了」。

短片還聲稱，2017年中國軍費在1兆元左右，約占大陸國內生產毛額（GDP）總量的1.3%，「中國軍費有限而適度」。

在幫軍費澄清的同時，短片還不忘諷刺美國，指美國軍費長年排名世界第一，以去年來說，加起來比中國、英國、日本、德國、俄國等8國還多，「世界上許多戰爭都有美國參與，所以連（阿里巴巴集團創辦人）馬雲都忍不住吐槽」。1060306

(中央社)