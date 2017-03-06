女模命案 警擬借提凶嫌模擬案發現場

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陳姓外拍女模遭殺害，程姓凶嫌與梁姓女友互咬對方是主謀。台北市辦案人員透露，為釐清案情，台中市警方今天上午已北上，與檢察官討論，不排除借提兩嫌下午前往案發現場模擬。

程男透過梁姓女友約陳姓模特兒到位在北市南港的廢棄商場外拍，勒斃並盜取財物，原本梁女列為涉案人，但經訊問，發現她涉嫌重大，警方將2人依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪移送法辦。

士林地檢署檢察官訊後，依涉犯重罪，有逃亡及串供（證）之虞，向法院聲押禁見獲准。

由於程男犯後與梁姓女友互咬對方是主謀，台北市辦案人員今天透露，為了釐清案情，台中市警方已北上與檢察官討論，不排除下午就借提2名凶嫌到案發現場模擬。1060306

(中央社)