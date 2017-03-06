清明連假機位 澎湖縣府受理登記

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清明節連續節假，還沒訂到返鄉掃墓祭祖機位民眾，即日起到13日止，可向澎湖縣政府鄉親訂位平台登記。

民眾可向澎湖縣政府、澎湖逍遙遊網頁或http://booking.penghu.gov.tw/可直接登錄機位需求，亦可透過旅行社協助代登錄申請，14日起陸續通知機位安排及開票事宜。

今年清明連續假期，台澎空中交通共提供5萬5904個機位，其中正常航班計584架次5萬4182機位，第2波加班機有20架次1722機位。

除空中交通外，台澎間高馬、布袋與龍門等海上交通，可望趕在月底觀光季，提早恢復航行。

澎湖縣政府旅遊處表示，清明節連假機位，31日到4月2日由台灣本島往澎湖、4月3日到5日由澎湖返台灣本島各航線，都會加註限當日有效，訂位時要特別注意，以免逾期失效。

旅遊處將在31日、4月1日在台北松山、高雄機場；4月4日、5日在馬公機場設置鄉親服務處，提供候補各項服務。1060306

(中央社)