印度裔美人又傳遭槍擊 疑種族仇恨

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又一名印度裔美國人疑因種族仇恨，3日在華盛頓州遭一蒙面男子開槍射傷，引起當地印度社群震驚及印度輿論關切。

「印度時報」（Times of India）今天報導，39歲的美國籍錫克教徒拉伊（Deep Rai）3日在華盛頓州靠近西雅圖的肯特市（Kent）自宅外車道上清洗他的車，突然出現一名蒙面男性白人朝他開槍。

這名蒙面男子在開槍前向拉伊叫嚷著「滾回你的國家」，蒙面男子在射傷拉伊後迅速離去。

美國堪薩斯州上週才發生類似案件，被槍擊的印度工程師不幸身亡。

當局把拉伊遭槍傷的案件歸類為種族仇恨，正在調查這名開槍的蒙面男子。

這起事件震驚當地印度社群，地區有超過10萬名印度人，其中包括3萬名錫克教徒。

報導說，還有一名29歲印度裔美國人被發現死在新澤西州（New Jersey），但他的家庭稱這是一起因「個人問題」引發的事件。

印度外交部長史瓦拉吉（Sushma Swaraj）推文說，印度駐紐約領事館已與死者住在麻薩諸塞州的父親交談，他說這是一起家庭悲劇。1060306

(中央社)