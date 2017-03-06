i-Voting缺失 台北市長柯文哲檢討

台北市長柯文哲上任後力推i-Voting，但議員發現有些投票成效不彰，根本是勞民傷財，柯文哲6日受訪時表示，前一兩年北市府是在磨合試辦階段，大概在這個月月底，就會針對過去試辦做一個檢討並推出新的辦法，會總結一些過去發生的缺失，讓整個i-Voting辦的更有意義。（季志翔攝）

台北市長柯文哲上任後力推i-Voting，但議員發現有些投票成效不彰，根本是勞民傷財，柯文哲6日受訪時表示，前一兩年北市府是在磨合試辦階段，大概在這個月月底，就會針對過去試辦做一個檢討並推出新的辦法，會總結一些過去發生的缺失，讓整個i-Voting辦的更有意義。

(中時)