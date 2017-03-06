NBA》冰與火之歌贏了！鵜鶘雙塔展現威力

考辛斯遭到對方層層包夾，安東尼戴維斯在後面伺機而動。(美聯社)

被美媒戲稱是「冰與火之歌」的鵜鶘全新「雙塔」安東尼戴維斯與考辛斯，6日總算嘗到兩人首次攜手合作的勝利，靠著「一眉哥」戴維斯31分、9籃板，考辛斯也有26分、15籃板，鵜鶘作客以105比97強壓地主湖人。

自從在全明星賽期間，國王宣布把考辛斯交易到鵜鶘，他與戴維斯這個雙塔組合就備受矚目，可惜兩人前4次聯手全都輸球，鵜鶘唯一拿到的1勝，當時考辛斯還因遭到禁賽沒打，僅靠戴維斯獨撐大局擊敗活塞。

不過鵜鶘面對本季幾乎提前宣告擺爛的湖人，可沒贏得相當輕鬆，因為鵜鶘莫名其妙在第2節一開始，被湖人打出一波12比0，要不是第3節戴維斯開啟得分模式，不斷搶分幫助鵜鶘追上，整個戰局還很難講。

鵜鶘除了雙塔稱職演出，主控哈勒戴也有20分、12助攻與5籃板，證明他已逐漸習慣考辛斯的走位與接球位置，相信隨著更多比賽磨合，他絕對可以成為雙塔場上最有力的後援，替補後衛摩爾也幫鵜鶘拿下13分。

湖人則吞最近的7連敗，目前19勝44敗，戰績仍在西區墊底，看來就算總教練華頓再怎麼會用新人，也挽回不了當前頹勢，只能繼續期待6日各拿16分的羅素、英格拉姆兩名新秀，可以加快他們的成長速度。

(中時電子報)