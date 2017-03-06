高市圖高雄市文化中心分館牽線人與書交流
高市圖高雄市文化中心分館舉辦106年首季好書交換日活動，多年來養成的閱讀書友紛紛帶著家中藏書到圖書館參加以書易書盛會，會場有專注著精挑細選的愛書者，有挑到滿滿一大疊喜愛書後樂開懷者，參加的書友莫不卯足全力挑書、選書，期待能再度閱讀到其他書友深愛的精神閱讀食糧。
近200人次的好書交換開啟了一季之首「春天的閱讀綻放」，圖書館扮起了紅娘，在閱讀空間上增添了另一份人文閱讀關懷，也建立起了一份人與書交流的對話與平台。
圖書館表示，高雄市文化中心分館辦理每季好書交換日活動已行之多年，每季第一週週日下午，透過捐書、換書活動，重展圖書的生命力，也開啟了書友間的交流與對話，讓民眾將已經看過的好書或家裡已經過多的圖書來到文化中心分館與其他愛書人交換，同時也享受圖書館提供各項多元閱讀的服務。錯過春季換書日的朋友，106年還有3次，分別在 6月、9月、12月的第一個星期日下午，閱讀過的好書可以透過每次盛會和書友們交流哦。
除了好書交換日，民眾還可以選擇以漂書方式，將好書停留在高市文化中心分館，讓有緣人閱讀後分享至高市圖其他各分館漂書點。
(中時)
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