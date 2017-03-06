幫5個多月大早產兒作導管手術 成大醫療團隊打破手術文獻紀錄
成大醫院3年前開始為體重2500公克以下的早產兒進行新的「經皮心導管手術」，今年2月下旬成功為一名體重約500公克嬰兒治療，打破這項手術在世界文獻紀錄上，早產兒體重最低的紀錄，舊紀錄體重為755公克。
一般新生兒體重3000公克，早產兒約在1500公克以下，早產兒容易有「開放性動脈導管」疾病，以往的治療方式，半數可靠吃藥治療，另一半則需進行開胸手術，增加不小風險。
成大醫院小兒心臟科與新生兒科醫療團隊合作，3年前引進新的早產兒心導管手術，免除開胸的高危險，但這項手術有個瓶頸。
越早出生的早產兒，體內的血管越細，在血管打針時更困難，經皮心導管手術不僅要在血管內打針，還要置入阻斷器，難度相當高，更需要純熟的技術經驗。
成大醫院3年來成功的為10個2500公克以下的早產兒完成新的心導管手術，今年1月底剛為一個體重800公克成功完成手術，已接近此技術文獻上的世界紀錄的755公克。
成大醫院團隊2月24日再接生一名23周大的早產兒，體重僅478公克，這名女嬰因為「開放性動脈導管」達0.3公分，藥物治療無效，腎功能下降，生理上進入惡性循環。
醫療團隊於早產兒489克時，建議家屬開胸手術或心導管手術，但家屬擔憂開胸手術的併發症，3日後決定選擇心導管手術。女嬰在這3天因為腎功能惡化，排尿減少，體重劇升至533克！
成大小兒科醫師林永傑指出，「經皮心導管之開放性動脈導管關閉術」一來傷口小，失血量少，二來避免開刀帶來的後遺症。但嬰兒越小，手術越困難，他坦言打破紀錄的案例，需要天時、地利、人和才能成功。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。