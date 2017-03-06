幫5個多月大早產兒作導管手術，成大醫療團隊打破手術文獻紀錄

我要評比

成大醫院成功為一名23周大，體重僅500公克左右的女嬰進行新的心導管手術，打破文獻上體重最輕紀錄。（成大醫院提供）

成大醫院3年前開始為體重2500公克以下的早產兒進行新的「經皮心導管手術」，今年2月下旬成功為一名體重約500公克嬰兒治療，打破這項手術在世界文獻紀錄上，早產兒體重最低的紀錄，舊紀錄體重為755公克。

一般新生兒體重3000公克，早產兒約在1500公克以下，早產兒容易有「開放性動脈導管」疾病，以往的治療方式，半數可靠吃藥治療，另一半則需進行開胸手術，增加不小風險。

成大醫院小兒心臟科與新生兒科醫療團隊合作，3年前引進新的早產兒心導管手術，免除開胸的高危險，但這項手術有個瓶頸。

越早出生的早產兒，體內的血管越細，在血管打針時更困難，經皮心導管手術不僅要在血管內打針，還要置入阻斷器，難度相當高，更需要純熟的技術經驗。

成大醫院3年來成功的為10個2500公克以下的早產兒完成新的心導管手術，今年1月底剛為一個體重800公克成功完成手術，已接近此技術文獻上的世界紀錄的755公克。

成大醫院團隊2月24日再接生一名23周大的早產兒，體重僅478公克，這名女嬰因為「開放性動脈導管」達0.3公分，藥物治療無效，腎功能下降，生理上進入惡性循環。

醫療團隊於早產兒489克時，建議家屬開胸手術或心導管手術，但家屬擔憂開胸手術的併發症，3日後決定選擇心導管手術。女嬰在這3天因為腎功能惡化，排尿減少，體重劇升至533克！

成大小兒科醫師林永傑指出，「經皮心導管之開放性動脈導管關閉術」一來傷口小，失血量少，二來避免開刀帶來的後遺症。但嬰兒越小，手術越困難，他坦言打破紀錄的案例，需要天時、地利、人和才能成功。

(中時)