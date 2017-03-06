表達不同意見 反北宜直鐵團體赴宜蘭縣府發聲

反對北宜直鐵陣線、荒野保護協會宜蘭分會、宜蘭環境保護聯盟等團體，齊聚縣府表達民間不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊。（簡榮輝攝）

反對北宜直鐵陣線、荒野保護協會宜蘭分會、宜蘭環境保護聯盟等團體，齊聚縣府表達民間不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊。（簡榮輝攝）

反對北宜直鐵陣線、荒野保護協會宜蘭分會、宜蘭環境保護聯盟等團體，齊聚縣府表達民間不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊。（簡榮輝攝）

反對北宜直鐵陣線、荒野保護協會宜蘭分會、宜蘭環境保護聯盟等團體，齊聚縣府表達民間不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊，縣府參議余聯興(右)出面接受陳情書。（簡榮輝攝）

反對北宜直鐵陣線、荒野保護協會宜蘭分會、宜蘭環境保護聯盟等團體，齊聚縣府表達民間不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊。（簡榮輝攝）

宜蘭縣民間上周籌組「東部快鐵促進會」，呼籲盡速興建北宜直鐵，今(ˊ6日)又有其他反對開發的團體，諸如反對北宜直鐵陣線、宜蘭環境保護聯盟等，齊聚縣府大門，表達不同的意見，希望慎重評估北宜直鐵環境衝擊，並檢視現有鐵公路系統優化可能性。縣府回應，政策受到大家關注是好事，而開發必要條件是通過環評。

「宜蘭慢活生活因交通建設而發生質變。」反對北宜直鐵陣線總召劉劉勇廷表示，自雪山隧道開通後，宜蘭生活急速質變，空屋率高達16%，人均消費所得也上漲30%。現在又要貿然蓋一條北宜直鐵，然而，國5是否善盡管理？縣內大眾運輸是否完善？生態衝擊影響等種種疑慮，希望在直鐵規劃階段充分聽取各方意見，謹慎決定宜蘭未來的道路。

宜蘭環保聯盟理事長黃彥霖指出，翡翠水庫經過雪隧10年才回復往年水準，應該針對塞車癥結去解決，而非為了興建而興建。守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博俞認為，運用宜蘭總量管制、入城費減少外地車流，另外，花東鐵路雙軌化、北迴線三軌化已經花了好幾百億，還需要花費10年500億的北宜直鐵嗎？下一代要用的路請由下一代自行決定。

宜蘭青年于秉弘問道，這幾任主政者對北迴鐵路、礁溪溫泉、蘇澳冷泉與沿路觀光做了些什麼？如今解決交通的重點乃提高大眾運輸系統搭乘誘因，宜蘭流失的傳統價值是外人無法體會的。

縣議員薛呈懿也前來聲援，薛認為，雪隧10年了仍持續衝擊宜蘭，相關基礎建設仍未完善，遑論要再蓋一條新建設，東部發展絕非如同西部那樣的想像，種種相關問題尚未解決前，主張不支持建設。

宜蘭縣政府建設處回應，縣府1994年提出北宜直鐵概念、2004年評估出第一版計畫、2009年重啟計畫、2013年中央研擬2路線方案。政策受到大家關注是非常好的，縣府會開放大家討論，最後仍有環評把關，基本上，縣府支持方案一的路線。至於縣內有29條公路客運、18條市區客運，再加上各公所免費社區公車，廣度足夠，但是密集度會加強。

(中時)