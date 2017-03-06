陸海洋強國戰略 海軍擬擴大編制

我要評比

中共啟動軍事改革，中共海軍前政委劉曉江5日表示，在這波改革中，擴大海軍編制將是必然的，不管是艦艇，還是編制人員都會有新發展。

綜合中國大陸、香港媒體報導，劉曉江是解放軍代表團成員，現任第12屆全國人民代表大會外事委員會副主任委員。他2008年起任海軍政委，2011年晉升為上將軍銜，2014年退役。

他5日出席大陸全國兩會（大陸全國人民代表大會、中國人民政治協商會議全國委員會會議）時，接受陸媒採訪時作以上表示。

劉曉江表示，中國是一個海洋國家，要維護自身海洋權益，要在海上發展自己的利益，海軍地位會越來越重要，海軍會越來越強大。「海軍要發展不管是艦艇，還是編制人員都會發展。」

他還說，中共陸軍部分作戰部隊將移交海軍，加入海軍陸戰隊行列。

中共中央軍事委員會2016年12月舉行軍隊規模結構和力量編成改革工作會議。

中共解放軍大校李夜雨日前在「紫荊」雜誌撰文指出，這波改革將「騰籠換鳥」，壓減陸軍勢在必行，海軍和火箭軍料分別擴員，而「發展新型力量」是軍改的重中之重。

文章指出，這波軍改將將落實軍隊裁員30萬，完成裁軍任務和五大戰區的磨合。

2012年11月，中共第18次全國代表大會（中共18大）確立「海洋強國」的戰略目標。

學者曾分析，中共為實現「海洋強國」戰略，未來必將建立遠洋艦隊，以航空母艦為核心，搭配潛艦、護衛艦、驅逐艦及兩棲登陸艦等，具備兵力投射之能力，以威嚇區域外大國的介入。1060306

(中央社)