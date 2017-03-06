降血糖藥也傳有假 食藥署還要確認
媒體報導，除了降血脂藥冠脂妥，還有3款國內暢銷藥有假，其中包含降血糖藥「佳糖維」。食藥署公關今天回應，還要確認消息。
媒體報導，除了「冠脂妥」之外，據了解，位於新北市汐止山區的偽藥集團還製作降血脂的「力清之」、「維妥力」及降血糖的「佳糖維」等3款國內暢銷藥物的偽藥。
掌管國內藥品政策、守護民眾用藥安全的衛生福利部食品藥物管理署受訪時表示，目前還在確認消息。
中華民國藥師公會全國聯合會發言人沈采穎則表示，昨晚輾轉得知可能有其他偽藥，檢調有將偽藥送食藥署化驗，目前還沒證實是偽藥。但為了預防，今天有跟藥商緊急開會，萬一確認是偽藥，會有緊急的處理方式，讓民眾換藥等。
佳糖維是知名降血糖藥物，沈采穎表示，佳糖維在糖友用藥中「用量蠻大的」，且藥物比較貴，在其他用藥無法有效控制血糖時，就會用佳糖維，比例約2到3成。
沈采穎說，降血糖的藥一天不吃不行，如果吃到偽藥，疾病控制會比較不好。如果糖友最近覺得疾病控制比較不好，要立刻回診，評估是否改藥。目前檢調還沒確認是偽藥，但如果患者擔心，也可以回醫療院所諮詢是否換另一種藥。1060306
(中央社)
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