鶯歌陶博館推出線上VR欣賞特展服務
鶯歌陶博館自即日起開放年度大展「形塑無疆－台灣當代陶藝進行式」展場環景影像，民眾透過陶博館特展網頁，即可線上360度欣賞各個展間及作品。另館方提供免費的VR影像服務，民眾在家自備VR眼鏡，按照網頁的說明下載相關App後，就能不受時間、地域的限制欣賞展場中25位國際陶藝大師、共90組件的陶藝創作，有興趣的民眾可上陶博館官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢。
陶博館特別推薦民眾利用360度環景或是VR功能，欣賞「形塑無疆－台灣當代陶藝進行式」中的作品《呢呢喃喃的夢境》，這是陶藝家唐瑄利用10件陶藝作品與她的私人收藏裝飾的一間小房間，在展場中民眾無法進入房間，只能透過小小的窗戶向內探視，就像是窺探她的內心深處一樣，看著真真假假的情境。
透過線上環景功能，便能「實地」進入房間，仔細欣賞內部的設計，用不同的方式體會陶藝家所要表達的意念。
陶博館長吳秀慈表示，陶博館目前致力於發展「數位博物館」服務，將數位科技應用在文化藝術上，目前已陸續完成「台灣陶瓷數位博物館」網站改版升級，目前提供12檔線上展覽以及近3000件典藏品的數位影像外，也提供130件典藏品「3D環物影像」功能，民眾可以使用電腦、手機與平板等數位裝置，多角度欣賞精美的陶瓷作品。未來也規劃每檔特展製作360度環景影像服務，歡迎大家多多利用。
(中時)
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