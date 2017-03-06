3月8日國際婦女節即將來臨，一項最新調查顯示，婚育後女性對目前生活滿意程度僅39分，僅有1成5的受訪職業婦女對現狀偏向滿意；此外，一例一休對於需兼顧家庭的婚育婦女而言相對受惠，但卻有超過6成女性坦言生活或工作受到影響，明確反對一例一休新制。

根據1111人力銀行調查顯示，受訪的已婚/有子女的女性當中，有高達4成7坦言，工作職涯中曾因結婚或懷孕而遭受主管/同事的不友善對待，包含18.5%遭「暗示」會不利職涯發展、14.6%「明顯」感受不友善，甚至13.8%被任職公司/同事以強硬「行為」加以為難。

進一步詢問受訪職場已婚/有子女的職業婦女工作現況，高達3成6表示「差強人意，有機會想要嘗試改變(41-60分)」，近3成認為「不太滿意但也無力改變現況(21-40分)」，僅有1成5的受訪者偏向滿意的狀態。整體而言，婚育後女性對於目前生活的滿意程度僅39分。

另外，一例一休新制讓休假制度的正常化，以期達到工作及生活平衡並創造友善職場的環境，對於需兼顧家庭的婚育婦女而言，相對受惠。

但調查卻顯示，有高達6成9受訪已婚/有子女的女性坦言生活或工作受到一例一休影響，其中又以「薪水/獎金減少」(35.1%)、「上下班時間被調整」(21.0%)、「職務異動/工作內容被調整」(17.3%)最多；因而高達6成2直言反對一例一休制度。

受訪者中，高達7成對於一例一休有助邁向友善職場環境，持保留態度，包含38.8%「幫助不大，反而勞資雙輸」、30.3%「絲毫沒有幫助」；反觀只有3成1認為有助工作與家庭平衡者，其中包括「可適時讓勞工得到充份休息」(22.9%)、「有助改善台灣職場環境」(8%)。

1111人力銀行副總李大華表示，雖然一例休的休假日增加，但婚育婦女多數從事相對基層、輪班或業績為主的工作類型，因應新制度而衍生的上下班時間調整、工作內容改變以及工時減少間，接造成常態性加班費及業績獎金縮水等現象，反而打亂了職業婦女長期工作與生活的平衡，對於時間彈性較小、經濟壓力較大的婚育婦女而言，過渡期的磨合過程更顯困擾。

(工商)